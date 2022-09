Polres Lampung Utara Bagikan Bansos ke Masyarakat Terdampak Kenaikan Harga BBM

Tribunlampung.co.id, Lampung Utara - Polres Lampung Utara menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terdampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).

Sebanyak 20 paket sembako yang dibagikan Polres Lampung Utara kepada masyarakat yang kurang mampu, sopir angkot.

Bantuan berbentuk beras, sembako dan lainnya.

Kemudian tukang ojek, tukang becak dan pedagang asongan di Kelurahan Kelapa Tujuh dan Jalan RPN Kotabumi.

Waka Polres Kompol Dwi Santosa, mewakili Kapolres Lampung Utara AKBP Kurniawan, Ismail, menjelaskan, hari ini pihaknya membagikan bantuan sosial dari Polres Lampung Utara bersama Kodim 0412/LU dan berbagai elemen masyarakat.

“Kita bagikan kepada masyarakat yang terdampak dari penyesuaian kenaikan harga BBM, sampai beberapa hari ke depan ” kata Kompol Dwi, Kamis 8 September 2022.

Dalam kegiatan tersebut Polres Lampung Utara menggandeng Kodim 0412/LU, GMBI Lampung Utara, dan Granat Lampung Utara,

Selain itu, ada juga dari IMM Lampung Utara, Ketua Pemuda Muhammadiyah Lampung Utara, KNPI Lampung Utara dan KBPPP Lampung Utara.

Di Kabupaten Way Kanan Lampung, Polres Way Kanan juga mewujudkan kepeduiliannya dengan meyebarkan bansos (bantuan sosial) kepada masyarakat di Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan.



Baca juga: Sambut Kemerdekaan RI, Golkar Bandar Lampung Konsolidasi dan Baksos Bagikan 2.000 Paket Sembako

Baca juga: BPBD Mesuji Serahkan Bantuan Sembako Korban Kebakaran di Desa Talang Batu

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna menyampaikan kegiatan ini dilakukan pasca kebijakan pemerintah yang menyesuaikan harga BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi serta pengalihan subsidi di Indonesia.