Suami Cinta Penelope Diminta Nikah Lagi, Jawabannya Jadi Sorotan

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Mantan penyanyi dangdut, Cinta Penelope meminta suaminya, Taha Gokhan Arikan menikah lagi.

Diketahui Cinta Penelope dan suaminya menikah pada 6 Maret 2020 dan belum dikaruniai anak.

Keputusan Cinta Penelope agar sang suami menikah lagi lantaran dirinya mengidap penyakit kanker tuba falopi.

"Aku bilang ke dia 'I ask him like if you wanna maried again, just maried its oke'" ujar Cinta Penelope, dikutip pada kanal YouTube Trans TV Official, Jumat (9/9/2022).

Hal itu disampaikan Cinta Penelope dan sang suami saat menjadi bintang tamu pada acara Pagi Pagi Ambyar.

Kedua tuba falopi Cinta Penelope telah diangkat dan membuatnya sulit hamil alami.

Ia lantas menjalani program bayi tabung.

Sayangnya, program bayi tabung tersebut belum membuahkan hasil.

Menyadari kondisinya, Cinta Penelope mengatakan, ia mengizinkan sang suami Taha Gokhan jika ingin menikah lagi.

"Dia bilang 'kenapa kamu berkata seperti itu?'" tambah Cinta Penelope sambil tertawa.