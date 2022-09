Polres Way Kanan Amankan Dua Pelaku Penggelapan Mobil Avanza

Dua pelaku penggelapan mobil Toyota Avanza di Way Kanan diamankan polisi.

Dokumen Polres Way Kanan

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan meringkus dua pelaku penggelapan mobil Toyota Avanza di Kelurahan Tiuh Balak Pasar Kecamatan Baradatu, Way Kanan.

Kasat Reskrim AKP Andre Try Putra Polres Way Kanan mengatakan, dua pelaku penggelapan yang diamankan berinisial WJ (30) dan EFD (33) berdomisili di Kampung Tiuh Balak Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.

"Untuk kronologi kejadian itu pada 1 September 2022 pukul 17:00 WIB, terlapor WJ dan sepupunya datang ke rumah korban Botra untuk menyewa mobil Toyota Avanza BE 1030 WX warna hitam metalik," ujar Kasat Reskrim Polres Way Kanan, Kamis (15/09/2022).

Pelaku saat itu akan menyewa selama tiga hari terhitung mulai dari tanggal 1 sampai 4 September 2022.

Pada hari ketiga, pelaku WJ pulang sekitar pukul 19:00 WIB.

WJ menemui korban di rumahnya.

Lalu korban bertanya kepada pelaku WJ dimana mobil tersebut.

Dari keterangan WJ, bahwa mobil milik korban masih dibawa EFD ke daerah Sumatera Selatan.



Setelah itu, pada hari 6 September 2022 korban menghubungi EFD melalui telepon pukul 08:00 Wib untuk menanyakan keberadaan mobil tersebut.

Pelaku memberitahu kepada korban bahwa sudah berada daerah terbanggi Lampung Tengah.

Namun karena tidak kunjung datang, korban kembali menghubungi lagi pukul 14:00 WIB.