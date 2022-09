10 Rekomendasi Drama Korea Terbaru On Going September 2022, Ada Little Women

Daftar drama Korea terbaru on going September ini, termasuk drakor Little Women (2022) dibintangi Kim Go Eun.

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada beberapa drama Korea terbaru sedang tayang (on going) September ini, termasuk drakor Little Women (2022).

Serial drama Korea terbaru seperti drakor Little Women, on going untuk menghibur penggemar drakor.

Diketahui drama Korea terbaru Little Women yang dibintangi Kim Go Eun masih on going di episode pertengahan.

Simak drakor selengkapnya yang tayang bulan ini.

1. Little Women (2022)

Little Women tayang perdana pada 3 September 2022 lalu.

Adapun pemerannya adalah Kim Go Eun, Nam Ji Hyun, dan Park Ji Hu.

Drakor tersebut diproduksi oleh tvN dan disutradarai oleh Kim Hee Won.

Dalam drakor terbaru itu, ketiga artis tersebut akan berperan sebagai kakak adik di sebuah keluarga miskin.

Selain itu, ada aktor Wi Ha Joon yang ikut menjadi pemeran utama dalam drakor Little Women.