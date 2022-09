Polres Way Kanan Gelar Vaksin Booster Kedua Bagi Personel Polri  

Polres Way Kanan menggelar vaksinasi booster tahap dua bagi personel Polri, Kamis (29/9/2022).

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Dalam rangka mendukung progam pemerintah, Polres Way Kanan Polda Lampung melaksanakan kegiatan Vaksinasi Covid -19, Kamis (29/09/2022) di Klinik Sidokkes Polres Way Kanan.

Kegiatan dihadiri Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna, pejabat utama, para Kapolsek Jajaran dan personel Polres Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna menyampaikan bahwa Polres Way Kanan hari ini melaksanakan kegiatan vaksinasi booster ke 2.

Vaksinasi booster dilaksanakan Polres Way Kanan selama 2 hari mulai tanggal Kamis 29 September 2022 dan Jumat 30 September 2022.

Dosis dan jenis vaksin yang diberikaan mengunakan vaksin P fizer disesuaikan dengan ketersediaan vaksin yang tersedia.

“Untuk hari pertama sebanyak 150 personel telah diberikan vaksin dosis 4,” ujarnya.

Peserta vaksin sasarannya personel Polri untuk meningkatkan pencapaian vaksinasi virus Corona (Covid-19).

Hal ini, tambah Teddy sejalan dengan program pemerintah dalam mencapai herd immunity di Kabupaten Way Kanan.

Sementara, berdasarkan informasi monitoring vaksinasi Covid-19 Provinsi Lampung pencapaian vaksinasi dosis 4 (booster 2) di Kabupatean Way Kanan mencapai 29.71 persen.

Diharapkan, dalam waktu dekat pencapaian vaksinasi Kabupaten Way Kanan akan terus meningkat.