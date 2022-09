Hari Lalulintas Bhayangkara, Polres Way Kanan Lampung Gelar Senam Tobelo Bersama

Polres Way Kanan gelar olahraga bersama peringati Hari Lalulintas Bhayangkara tahun 2022.

Tribunlampung.co.id/Dok Polres Way Kanan

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan, Lampung memperingati Hari Lalulintas Bhayangkara ke-67 tahun 2022 dengan olahraga bersama.

Olahraga bersama di Hari Lalulintas Bhayangkara ke-67 tahun 2022 itu berupa senam tobelo yang berlangsung di Lapangan Mako Polres Way Kanan. Sabtu (24/09/2022).

Dalam peringati Hari Lalulintas Bhayangkara ke-67 tahun 2022 tersebut Polres Way Kanan, Lampung mengundang komunitas motor dan para tamu undangan.

Untuk kalangan internal kegiatan dihadiri Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna, pejabat utama Polres Way Kanan, para kapolsek, Ketua Bhayangkari Cabang Way Kanan Penty Teddy Rachesna.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna dalam sambutan mengatakan kegiatan olahraga bersama ini sebagai sarana untuk semakin mempererat silaturahmi dan menjaga kesehatan bagi personel Polri, Bhayangkari dan masyarakat.

Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-67 tersebut, mengusung tema " Polantas Yang PRESISI Pulih Dan Bangkit Bersama Menuju Indoensia Maju”.

Tema ini menjadi momentum Polri mengubah mindset dan era Pemolisian modern dalam upaya menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas.

AKBP Teddy pun mengucapkan selamat Hari Lalulintas Bhayangkara ke-67 semoga ke depan semakin lebih baik menjadi kebanggaan untuk semuanya.

Semakin maju menjadi insan Bhayangkara yang selalu siap dalam mengayomi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat sehingga terciptanya Kamseltibcar Lantas yang kondusif,” tuturnya.

Kegiatan olahraga dimulai dengan senam aerobik dan tobelo dilanjutkan potong tumpeng.