Besok Olah TKP Pembunuhan Sekeluarga di Way Kanan, Polisi Imbau Warga Tak Emosi

Polres Way Kanan Polda Lampung mengamankan dua pelaku pembunuh satu keluarga di Way Kanan Lampung. Kedua pelaku merupakan ayah dan anak kandung.

Polres Way Kanan

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan akan menggelar reka ulang olah tempat kejadian perkara (TKP) kasus pembunuhan sekeluarga di Way Kanan, Jumat (7/10/2022)

Kapolres Way Kanan, AKBP Teddy Rachesna mengatakan, pihaknya merencanakan besok olah TKP pembunuhan sekeluarga di Way Kanan.

"Rencananya besok, tapi waktunya belum tau kapan,” kata Kapolres Way Kanan selepas ekspose kasus pembunuhan sekeluarga di Way Kanan, Kamis (6/10/2022)

Ia mengatakan, dalam reka ulang tersebut, pihaknya akan melakukan penjagaan terhadap kedua tersangka.

"Kami akan menjaga ketat, untuk keamanan bersama," tukasnya.

Polisi juga mengimbau kepada warga tidak tersulut emosi ketika reka ulang.

Sementara Kasatreskrim Polres Way Kanan, AKP Andre Try Putra mengatakan, pihaknya akan melakukan reka adegan ulang kasus pembunuhan sekeluarga.

“Rencananya dilakukan di lokasi kejadian,” ujarnya.

Pembunuhan sekeluarga di Way Kanan

Polres Way Kanan beberkan kronologi pembunuhan sekeluarga di Way Kanan yang bermotif warisan.