Polres Way Kanan Gelar Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Sekeluarga di TKP

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan gelar reka ulang atau rekonstruksi pembunuhan sekeluarga di Kampung Marga Jaya, Negara Batin, Way Kanan, Jumat 7 Oktober 2022.

Kasatreskrim Polres Way Kanan AKP Andre Try Putra mengatakan, rekonstruksi adegan pembunuhan sekeluarga dipimpin langsung Kapolres Way Kanan, AKBP Teddy Rachesna.

"Saat ini sedang berlangsung rekonstruksi,” kata Kasatreskrim Polres Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna sebelumnya menjelaskan, dalam rekonstruksi pihaknya akan melakukan pengawalan terhadap dua tersangka.

"Kami akan menjaga ketat untuk keamanan bersama," ujarnya.

Polres Way Kanan mengimbau warga tidak tersulut emosi ketika menyaksikan rekonstruksi.

Diketahui, kasus pembunuhan sekeluarga di Way Kanan tersebut menghebohkan warga Lampung.

Pembunuhan sekeluarga di Way Kanan diduga dilatari pelaku dan korban yang bertengkar soal warisan.

Kasus pembunuhan sekeluarga di Way Kanan itu mencuat setelah adanya laporan orang hilang.

