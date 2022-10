Berkas Perkara Dua Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Way Kanan Dilimpahkan ke Kejaksaan

Pelimpahan berkas tahap satu kasus pembunuhan sekeluarga di Way Kanan oleh Satreskrim Polres Way Kanan ke Kejaksaan Negeri Way Kanan.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Kasus pembunuhan sekeluarga di Way Kanan, yang jasadnya dibuang ke dalam septic tank dan ada yang dikubur di kebun singkong di Desa Marga Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan memasuki tahapan baru.

Berkas perkara kasus pembunuhan sekeluarga di Way Kanan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Way Kanan, oleh Satreskrim Polres Way Kanan.

Kapolres Way Kanan, AKBP Teddy Rachesna mengatakan Satreskrim Polres Way Kanan telah melimpahkan berkas tahap satu ke Kejari Way Kanan.

Pelimpahan berkas dua tersangka yakni pelaku inisial E dan DWS untuk tahap satu dilakukan Senin (10/10/2022).

“Berkasnya sudah diterima Kejari Way Kanan,” katanya, Jumat 14 Oktober 2022.

Teddy menyampaikan, dalam kasus ini pihaknya bekerja secara profesional.

Baca juga: Mobil Terbakar di Tol Km 28 Kalianda Lampung Selatan, Tak Ada Korban Jiwa

Baca juga: Breaking News 6 Pekon di Pesisir Barat Terendam Banjir Akibat Luapan Sungai Way Ngaras

"Semua sedang berproses, kita laksanakan penyidikan ini secara profesional dengan prinsip Scientific Crime Investigation," ujar dia.

Atas pelimpahan ini, dirinya menuturkan pihaknya akan menunggu petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas pelimpahan berkas ini.

Apabila berkas perkaranya dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, Lanjut Teddy maka penyidik akan melakukan tahap dua yakni pelimpahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan.

“Setelah itu baru kasus ini bisa diproses oleh kejaksaan dan berujung pada persidangan di pengadilan," terang Kapolres.

Sebelumnya, Polres Way Kanan telah melakukan gelar perkara yang diperagakan oleh dua tersangka bapak dan anak.

Reka adegan ini dilakukan di dua Tempat Kejadian Perkara (TKP) yakni rumah korban Zainudin dan kebun singkong dengan memperagakan 87 adegan.

Seperti diketahui sebelumnya, peristiwa pembantaian satu keluarga yang dilakukan oleh tersangka E terjadi pada Oktober 2021 lalu yang membunuh 4 korban yakni ayah, ibu, kakak serta keponakannya dan seluruh jasadnya dibuang ke dalam septic tank.

Sementara, pada April 2022 pelaku E bersama DWS anak kandungnya kembali menghabisi nyawa keluarganya yakni adik tirinya yang jasadnya dikubur di kebun singkong.