Drakor Terbaru

14 Rating Drama Korea Terbaru Oktober 2022, The Golden Spoon Naik Pesat di Episode 9

Rating drama Korea terbaru atau drakor terbaru The Golden Spoon mengalami kenaikan rating cukup pesat di episode 9 dan mengalahkan One Dollar Lawyer.

Penulis: Putri Salamah | Editor: Noval Andriansyah
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Foto ilustrasi, pemeran drakor terbaru. Rating drama Korea terbaru atau drakor terbaru The Golden Spoon mengalami kenaikan rating cukup pesat di episode 9 dan mengalahkan One Dollar Lawyer. 

Tribunlampung.co.id, Jakarta – Berikut rating drama Korea terbaru Oktober 2022, termasuk drakor terbaru The Golden Spoon (2022), yang naik pesat.

Rating drama Korea terbaru atau drakor terbaru The Golden Spoon mengalami kenaikan rating cukup pesat di episode 9.

Berbanding terbalik dari drama Korea terbaru atau drakor terbaru One Dollar Lawyer yang ratingnya merosot jauh di episode 9.

Sedangkan drakor Blind ratingnya sedikit turun dari episode sebelumnya.

Untuk drakor Gaus Electronics masih berusaha keras untuk memperoleh rating di angka 1 persen.

Berikut rating drakor terbaru selengkapnya dilansir dari Nielsen Korea pada Sabtu (22/10/2022).

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1. The Golden Spoon (2022)

Sementara The Golden Spoon ratingnya mengalami kenaikkan cukup pesat di episode 9, yakni 7,8 persen.

Angka tersebut lebih tinggi dari episode sebelumnya yakni  4,6 persen untuk episode 8.

2. One Dollar Lawyer (2022)

Rating One Dollar lawyer merosot cukup jauh di episode 9, yakni hanya 7,6 persen.

Berbeda dari episode 8, yang mencetak rata-rata nasional di angka 15 persen.

Sementara untuk episode 7, rating One Dollar Lawyer sedikit turun dari episode terbaru yakni 14,5 persen.

Akan tetapi, pada episode 6 rating One Dollar Lawyer lebih kecil yakni 13,4 persen.

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Sumber: Tribun Lampung
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