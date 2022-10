Keseruan Jalan Santai Pegawai PLN Lampung HLN ke-77, Jajaran Manager Ikut Flashmob

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung menggelar jalan santai yang masih menjadi bagian pelaksanaan Hari Listrik Nasional (HLN) ke-77, di Lapangan Saburai, Bandar Lampung, Sabtu (29/10/2022) pagi.

Acara jalan santai dibuka oleh Senior Manager Distribusi PLN UID Lampung Efi Ziarman bersama Senior Manager Niaga dan Managemen Pelanggan PLN UID Lampung Yuliandra Syahrial Nurdin serta jajaran Mewakili General Manager PLN UID Lampung I Gede Agung Sindu Putra.

Pegawai PLN dari kantor UID Lampung, UP3, UP2K, hingga UP2D dan HTD A2, bersama keluarganya tumpah ruah di momen jalan sehat yang dirangkai dengan berbagai kegiatan fun lainnya hingga siang hari.

Senior Manager Niaga dan Managemen Pelanggan PLN UID Lampung Yuliandra Syahrial Nurdin usai jalan santai mengatakan, mewakili managemen mengucapkan terimakasih atas kehadiran para pegawai PLN beserta keluarga di Lapangan Saburai.

Ajang family gathering yang dibalut dalam jalan sehat ini menjadi wadahnya para pegawai dan keluarga pegawai di Lampung saling bersilaturahmi dan bertemu langsung setelah dua tahun tidak bisa menggelar acara seperti ini karena pandemi Covid-19.

"Di acara jalan santai semoga kita semua semakin guyup dan semakin kompak. Di tengah kesibukan tugas dan tanggungjawab masing-masing," papar Yuliandra saat sambutan di panggung.

"Dengan semangat baru, suasana baru, kita rayakan bersama The New PLN Unleashing Energy and Beyond," sambungnya.

Dalam rangkaian HLN ke-77 tahun, PLN berharap bisa terus memberikan kontribusi terbaiknya bagi masyarakat.

"Semoga PLN yang kita cintai ini bisa membawa berkah bagi masyarakat khususnya di Lampung," kata dia.

Sebelum acara jalan sehat, kata dia, juga telah dilaksanakan kegiatan Multi Stakeholder Forum dan Customer Gathering di ruang Ballroom Emersia Hotel & Resort, Senin (24/10/2022) lalu.

Termasuk penyalaan listrik di beberapa desa di Lampung dan secara simbolis penyalaan listrik di Desa Teluk Brak Kecamatan Pematang Sawa Kabupaten Tanggamus dilakukan oleh Gubernur Lampung diwakilkan Wakil Gubernur Chusnunia Chalim.

Terkait jalan santai, banyak doorprize yang dihadirkan dengan hadiah utamanya kulkas dua pintu.

Ada juga kulkas satu pintu, android TV 45 inc, kompor induksi dua tungku, mesin cuci, dispenser, ricecooker, blender, setrika, dan berbagai hadiah hiburan lainnya.

Keseruan demi keseruan begitu kental terasa di momen jalan santai ini, terlebih saat dimulainya rangkaian seremony di panggung utama.