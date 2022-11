14 Rating Drama Korea Terbaru November 2022, Love in Contract Meningkat Jelang Tamat

Ilustrasi. Berikut rating drama Korea terbaru November 2022, termasuk drakor Love in Contract milik Park Min Young.

Berikut rating drama Korea terbaru November 2022, termasuk drakor Love in Contract dilansir dari Soompi.com pada Jumat (4/11/2022).

1. Love In Contract (2022)

Love in Contract tvN naik ke peringkat nasional rata-rata 2,9 persen menjelang minggu terakhir penayangannya.

Di episode 14 Love in Contract tvN mencapai rating pemirsa sebesar 2,8 persen di episode 13, yang sama dengan rekor episode sebelumnya.

Sementara di episode 12 mencetak rata-rata 2,8 persen.

Love In Contract adalah komedi romantis baru tentang layanan yang menyediakan istri palsu untuk orang lajang yang membutuhkan pasangan untuk dibawa ke pertemuan sosial.

2. Bad Prosecutor (2022)

Drama Korea Bad Prosecutor tetap berada di posisi pertama.

Pada tanggal 3 November, serial populer yang dibintangi oleh D.O. berhasil menjadi drama Rabu-Kamis malam yang paling banyak ditonton selama 10 episode berturut-turut.

Menurut Nielsen Korea, siaran terbaru "Bad Prosecutor" mencetak peringkat nasional rata-rata 6,2 persen di episode 10.

Angka tersebut turun hanya 0,1 persen dari rekor tertinggi sepanjang masa sebesar 6,3 persen pada episode 9.

3. May I Help You (2022)

