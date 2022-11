Dilaporkan Hilang, Jatanras Polda Lampung Temukan Mobil Mitsubishi L300 di Pesawaran

Erick Ferdian Warganegara (41), warga Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung menerima kembali mobil miliknya yang sempat hilang pada Kamis (3/11/2022) kemarin. Unit Jatanras Polda Lampung berhasil menemukan mobil milik Erick di wilayah Kabupaten Pesawaran.

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Unit Jatanras III Ditreskrimum Polda Lampung berhasil menemukan mobil Mitsubishi L300 BE 9470 YB milik Erick Ferdian Warganegara (41), warga Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung yang sebelumnya dilaporkan hilang.

Mobil Mitsubishi L300 tersebut ditemukan oleh unit Jatanras Polda Lampung di Kabupaten Pesawaran pada Kamis (3/11/2022) sekira pukul 17.00 WIB. Erick yang pemilik mobil Mitsubsidhi L300 melapor kehilangan kendaraan miliknya pada pada sekira pukul 16.00 WIB.

Mendapatkan laporan, Unit Jatanras Ditreskrimum Polda Lampung bergerak cepat dan berhasil menemukan mobil Mitsubishi L300 milik Erick berada di wilayah Kabupaten Pesawaran.

"Alhamdulillah kemarin sore setelah kejadian satu jam mobil saya sempat hilang, akhirnya dengan respon cepat dari polisi akhirnya ditemukan ," kata Erick Ferdian Warganegara kepada Tribun, Jumat (4/11/2022).

Erick pun mengapresiasi langkah cepat polisi yang berhasil menemukan mobil miliknya.

Dikatakannya, sebelum hilang mobil Mitsubishi L300 miliknya terpakir di depan rumah.

"Sebelum kejadian saya memang baru pulang dari Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur antar barang."

"Biasanya mobil L300 begitu selesai dipakai langsung dimasukkan ke dalam garasi."

"Sewaktu saya mau memasukkan ke dalam garasi sekitar pukul 16.30 WIB, saya kaget kok mobil sudah tidak ada," ujar Erick.

Menurutnya, dirinya sempat bertanya ke sang istri serta sopir tentang keberadaan mobil. Namun keduanya mengaku tidak mengetahuinya.

"Saya langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polda Lampung," ungkap Erick.

Kepala Bidang Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Kabid DPC Hiswana Migas) Lampung ini mengungkapkan, pelaku pencurian menggunakan kunci liter T untuk membuka pintu mobil miliknya.

"Jadi setelah pelaku membuka paksa pintu dengan kunci leter T, stop kontak diputus dan pelaku dengan mudahnya mengambil mobil saya," ucap Erick.

Erick menduga, pelaku yang mencuri mobil miliknya sebanyak 2 orang.