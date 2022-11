Dikejar Polisi, Pelaku Pencuri Mobil Tinggalkan Kendaraan di Jalinbar Pesawaran Lampung

Tribunlampung.co.id, Pesawaran – Pelaku pencuri mobil meninggalkan kendaraan yang dicurinya di Jalan Lintas Barat (Jalinbar) di Kabupaten Pesawaran.

Pelaku pencuri mobil meninggalkan kendaraan yang dicurinya setelah dikejar polisi.

Pelaku pencurian mobil meninggakan kendaraan yang dicuri berjenis pikap Mitsubishi L300.

Kendaraan yang ditinggalkan para pelaku diamankan telah diamankan polisi.

Kasatlantas Polres Pesawaran AKP Martoyo menjelaskan kronologi diamankannya mobil pikap Mitsubishi L300.

Menurutnya, pada awalnya pihaknya menerima laporan tentang adanya mobil jenis pikap Mitsubishi L300 yang dicuri.

Aksi pencurian tersebut terjadi pada Kamis (3/11/2022) lalu di Bandar Lampung.

Pelaku mencuri mobil pikap Mitsubishi L300 dengan BE 9470 YB di Jalan Griya Kencana, Blok E, No 11, Kelurahan Way Halim Permai, Kecamatan Way Halim, Bandar Lampung.

"Atas laporan dari masyarakat tersebut kemudian langsung kami menghubungi anggota patroli dari Satlantas yang sedang melaksanakan pengamanan rawan sore" ucap AKP Martoyo, Jumat (4/11/2022) kemarin.

Dikatakannya, saat itu anggota Satlantas tersebut juga sedang melakukan pengamanan rawan sore dan patroli rutin di wilayah Jalan Lintas Barat (Jalinbar) Kabupaten Pesawaran.

Petugas mendapati kendaraan yang diduga dicuri melintas dari arah Bandar Lampung menuju Pringsewu.

Petugas pun kemudian melakukan pengejaran dan penghadangan.

Menurut AKP Martoyo, kendaraan dapat berhasil dicegat di depan Masjid Al-Arafah, Pesawaran.

"Pada saat kendaraan pikap tersebut berhenti, pelaku melarikan diri dengan meninggalkan mobil di Jalinbar" ujar Kasat Lantas Polres Pesawaran.