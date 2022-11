Barang bukti pencurian di rumah PNS di Way Kanan. Pencurian di rumah PNS di Way Kanan, pelaku gasak 10 gorden dagangan korban.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Aksi pencurian dengan pemberatan terjadi di salah satu rumah pegawai negeri sipil (PNS) di Way Kanan.

Pencurian di rumah PNS di Way Kanan dilakukan pelaku setelah sang korban berangkat ke kantornya.

Korban pencurian dengan pemberatan diketahui bernama Ahmad Ridwan, pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kabupaten Way Kanan.

Kasatreskrim Polres Way Kanan, AKP Andre Try Putra menerangkan Ahmad Ridwan selaku korban akan berangkat bekerja ke Dinas PUPR Way Kanan.

Setibanya di kantor dirinya dihubungi oleh saksi, Andi yang memberitahukan bahwa pintu belakang kontrakannya sudah terbuka.

Selanjutnya Andi menelpon istri korban Susi Marlina dan langsung pulang menuju kontrakan.

Ketika tiba dikontrakan pintu belakang sudah rusak dan terbuka.

Setelah diperiksa oleh Susi ternyata barang dagangan berupa gorden sebanyak 10 buah telah hilang.

Tidak hanya gorden, selimut sebanyak dua buah serta celengan tabungan milik anak korban sebesar Rp 200 ribu juga ikut raib.

Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 3 juta.

Selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Way Kanan untuk ditindak lanjuti.

“Korban melaporkan kejadian itu pada Senin (31/10/2022),” katanya, Senin (7/11/2022).

Setelah itu anggota melakukan penyelidikan.

Saat itu, diketahui ada seorang anak yang menawarkan selimut dengan harga murah.