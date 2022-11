Nisya Ahmad Pilih Berdamai dengan Andika Rosadi Demi Si Buah Hati

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Adik Raffi Ahmad, Nisya Ahmad batal cerai dengan suaminya Andika Rosadi.

Nisya Ahmad dan Andika Rosadi memilih berdamai setelah kehadiran sang jabang bayi.

Andika Rosadi mengetahui jika adik Raffi Ahmad, Nisya Ahmad tengah mengandung anaknya.

Hingga akhirnya Nisya Ahmad dan Andika Rosadi tak jadi bercerai demi buah hati mereka.

Diketahui, Nisya Ahmad dan Andika Rosadi sudah menjalin rumah tangga selama 13 tahun.

Fakta hampir cerai diungkap Nisya Ahmad saat tampil acara tv yang dipandu Feni Rose.

Baca juga: Video Mesra 7 Detik Gisel dengan Pacar Barunya Beredar, Ditonton 8,9 Juta

Baca juga: Berita Farel Prayoga Meninggal Dunia Dipastikan Hoaks

Menurut Nisya Ahmad kejadian tersebut berlangsung saat pernikahannya belum masuk lima tahun.

"Iya namanya pernikahan kan ya, ada aja up and down. Terus waktu itu kan juga masih muda," kata Nisya, dikutip dari YouTube TRANS TV Official, Kamis (10/11/2022).

"Emosi, jadi udah sampai 'udah mau pisah aja'," sambungnya.

Feni Rose yang mendengar cerita adik Raffi Ahmad itu pun makin penasaran.

Ia kemudian bertanya mengapa akhirnya Nisya mengurungkan niatnya untuk bercerai.

Rupanya alasan Nisya Ahmad tak jadi bercerai dari sang suami karena mengetahui dirinya hamil.

"Terus aku ke Malaysia waktu itu. Mau check up di Malaysia, pas lagi check up eh kata dokternya 'ibu hamil'," ungkap Nisya Ahmad.

"Yaudah jadi pas pulang ya ternyata (bilang ke suami) 'aku hamil' gitu."