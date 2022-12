Dinas PMD Pesawaran Lampung Distibusikan Logistik Pilkades Serentak

Tribunlampung.co.id, Pesawaran – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Pesawaran mulai mendistribusikan logistik untuk pemilihan kepala desa (Pilkades).

Diketahui, Kabupaten Pesawaran akan menggelar Pilkades serentak pada 17 Desember 2022 mendatang.

Pendistribusian logistik Pilkades serentak diberangkatkan dari kantor Pemkab Pesawaran ke 10 kecamatan, Selasa (13/12/2022).

Kepala Dinas PMD Kabupaten Pesawaran Zuriadi mengatakan, pendistribusian logistik dikawal oleh puluhan personil polisi dari Polres Pesawaran.

Dijelaskan olehnya, logistrik yang didistribusikan diantaranya surat suara, kotak suara, bilik suara, berbagai formulir, busa, paku, gembok, dan lainnya.

“Pendistribusian menggunakan 3 unit truk,” ujar Zuriadi kepada Tribun Lampung.

Lebih lanjut dirinya mengungkapkan, untuk armada truk pertama membawa logistik yang akan diberikan ke beberapa desa di Kecamatan Negeri Katon dan Gedong Tataan yang menyelenggarakan Pilkades.

Kemudian, armada kedua mendistribusikan logistik menuju Kecamatan Way Lima, Way Khilau, Way Ratai, dan Kedondong.

Selanjutnya, untuk armada ketiga untuk pendistribusian di Kecamatan Teluk Pandan, Padang Cermin, Marga Punduh, dan Punduh Pedada.

Menurut Zuriadi, selain dikawal ketat oleh kepolisian, anggota kodim melalui koramil pun dilibatkan dalam pendistribusian logistik pilkades ini.

“Kami juga berkoordinasi dengan berbagai pihak dari pemerintah untuk bersama mengkondisikan situasi dalam distribusi logistik untuk pilkades ini,” ungkap dia.

Dalam pendistribusian tersebut, Zuriadi jelaskan bahwa pendistribusian logistik dilakukan dalam sehari.

“Ketiga armada yang mendistribusikan tersebut masing-masing mengantarkan pada lokasi yang sudah ditentukan,” ucap dia.

Dijelaskannya, ada 27 desa dari 10 kecamatan akan melaksanakan pemungutan suara Pilkades pada 17 Desember 2022.

Di mana akan ada 88 orang calon kades yang akan mengikuti kontestan Pilkada.

Zuriadi berharap pelaksanaan pilkades dapat berlangsung dengan aman dan lancar.

Sehingga nantinya akan dapat terpilih kepala desa yang merupakan pilihan rakyat.

“Semua proses dan tahapan bisa dilalui tanpa hambatan, sehingga hasil dari pelaksanaan pilkades menjadi hasil yang terbaik bagi semua pihak,” pungkas Zuriadi.

(Tribunlampung.co.id/Oky Indra Jaya)