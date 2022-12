Para KPM sedang mengantre untuk menerima Bansos non tunai di Bank Lampung, Rabu (21/12/2022). Seribuan KPM di Mesuji Lampung dapat Bansos non tunai dampak kenaikan BBM.

Tribunlampung.co.id, Mesuji - Pemkab Mesuji melalui Dinas Sosial (Dissos) Mesuji salurkan Bantuan Sosial ( Bansos ) non tunai kepada ribuan Kelompok Penerima Manfaat ( KPM ) di Kabupaten Mesuji, Lampung.

Adapun jumlah pastinya penerima Bansos non tunai sebanyak 1.114 KPM yang terdiri dari 250 nelayan dan sisanya sebanyak 864 adalah KPM di luar profesi nelayan.

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Dissos Mesuji Subiyantoro mewakili Kepala Dinsos Mesuji, Rabu (21/12/2022).

"Bantuan sosial non tunai itu diberikan kepada 1.114 KPM dari APBD dampak kenaikan BBM terhadap inflasi," ujarnya.

Kemudian, Subiyantoro mengatakan bahwa untuk jumlahnya sendiri sebanyak Rp 600 ribu per orang.

Dari total bantuan Bansos sebanyak Rp 600 ribu itu, dibagi tiga bulan pada Oktober, November dan Desember.

Sehingga per bulannya para penerima Bansos mendapatkan Rp 200 ribu.

"Bantuan sosial tersebut Non tunai dan telah ditransfer ke rekening masing-masing penerima," ucapnya.

Subiyantoro menuturkan untuk bank penyalur Bansos non tunai itu adalah Bank Lampung.

Oleh karena itu, bagi masyarakat yang memperoleh Bansos non tunai dampak kenaikan BBM terhadap inflasi dapat mengunjungi Bank Lampung di KCP Simpang Mesuji bagi warga Kecamatan Simpang Pematang, Panca Jaya dan Way Serdang yang peroleh Bansos non tunai tersebut.

Lalu KCP Brabasan bagi masyarakat Kecamatan Tanjung Raya, Rawajitu Utara dan Mesuji Timur.

Serta KCP Pemda atau Wiralaga Mulya bagi masyarakat Kecamatan Mesuji yang peroleh Bansos non tunai.

Subiyantoro menjelaskan bahwa penyaluran bansos non tunai sendiri telah disalurkan pada 19-21 Desember 2022.

"Maka hari ini lah hari terakhir penyaluran Bansos non tunai dari Apbd dampak kenaikan BBM terhadap inflasi," ungkapnya.

