13 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Lee Yeon Hee, Ada Drakor Race

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Intip deretan rekomendasi drama Korea terbaru Lee Yeon Hee, pemain drakor terbaru Race.

Beberapa rekomendasi drama Korea terbaru Lee Yeon Hee punya beragam genre termasuk genre romantis.

Tak hanya itu, rekomendasi drama Korea terbaru Lee Yeon Hee juga memiliki cerita yang menarik untuk diikuti penggemarnya.

Terbaru, Lee Yeon Hee siap menghibur pencinta drakor romantis melalui drama Korea terbaru Race.

Di sana, dia akan beradu akting dengan Hong Jong-Hyun, Moon So-Ri, dan U-Know Yunho.

Race merupakan karya sutradara Lee Dong-Yoon, yang pernah menyutradarai drakor Hero, You Are My Destiny, dan 20th Century Boy and Girl .

Sementara naskhanya digarap oleh Kim Ru Ri, yang pernah menulis naskah drama Hyena.

Berdasarkan sinopsis drama Korea terbaru, Race menceritakan kehidupan karyawan di kantor PR.

Di sana akan ditampilkan lika-liku menjadi seorang humas.

Dalam hal ini, Lee Yeon Hee akan berperan sebagai Park Yoon-Jo, seorang wanita lajang yang tidak masuk kualifikasi pekerjaannya.

Meskipun begitu, dia tetap bersemangat mengejar impiannya itu dan berakhir berkembang selama menjadi seorang humas.

Rencananya, serial ini akan tayang pada paruh pertama 2023 di aplikasi berbayar Disney+ Hotstar.

Selain drakor terbaru Race, berikut ini rekomendasi drakor terbaru Lee Yeon Hee lainnya.

1. Welcome to Wedding Hell (2022).

