Sinopsis Drama Korea Terbaru Queenmaker, Drakor Kim Hae Ae

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berikut sinopsis drama Korea terbaru Queenmaker yang menggaet aktris Kim Hae Ae.

Dengan adanya sinopsis drama Korea terbaru Queenmaker yang dibintangi Kim Hae Ae, penggemar dapat mengetahui gambaran cerita yang akan disajikan.

Terlebih melalui sinopsis drama Korea terbaru Queenmaker ini pula penggemar bisa mengetahui aktor dan aktris yang membintanginya.

Queenmaker merupakan drama Korea terbaru yang dijadwalkan tayang pada 2023.

Sayang, tanggal perilisannya masih belum dikonfirmasi.

Baca juga: 13 Rekomendasi Drama Korea Terbaru Lee Yeon Hee, Ada Drakor Race

Baca juga: 11 Rekomendasi Drama Korea Kim Bum, Pemain Drakor Tale of the Nine Tailed 1938

Tayangan ini disutradarai oleh Oh Jin Seok.

Dia pernah menyutradarai sejumlah drakor, seperti Goddess of Marriage dan My Sassy Girl.

Sementara naskah dari drama Korea terbaru Queenmaker ditulis oleh Moon Ji Young.

Moon pernah terlibat dalam penggarapan naskah drama I Love Lee Tae Ri dan Who Are You.

Sementara untuk pemerannya, drama Korea terbaru Queenmaker akan menggaet Kim Hae Ae yang sukses dengan perannya di drakor populer The World of Marriage.

Selain itu ada pula nama lain, seperti Moon So Ri dan Jo Won Hee.

Bergenre drama dan politik, serial ini menceritakan kisah wanita karier Hwang Do-Hee (Kim Hae Ae).

Dia bekerja di sebuah perusahaan besar sebagai pemimpin di Kantor Perencanaan Strategis.

Hwang Do Hee pandai dalam menangani opini publik dan kasus-kasus yang meresahkan perusahaan.

Baca juga: Sinopsis Drama Korea Terbaru Race, Drakor Lee Yeon Hee

Baca juga: Rekomendasi Drama Korea Terbaru Jin Ki Joo dan Sinpsis Drakor Run Into You