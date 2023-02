Hanya 1 Menit, Dua Pelaku Curanmor Gasak Motor Karyawan Pempek Unyil Way Halim Bandar Lampung 

Pemilik warung Pempek Unyil Way Halim Billy Ferdinan (32) saat diwawancarai Tribun Lampung di depan warung pempeknya, Selasa (21/2/2023).

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Dua pelaku mengenakan helm merah mengendarai motor Honda Beat putih terekam CCTV menggasak motor milik Novalia (19), warga Sabah Balau, Lampung Selatan, pada Jumat (17/2/2023), pukul 13.39 WIB.

Pemilik Pempek Unyil Way Halim, Billy Ferdinan (32), warga Way Halim, Bandar Lampung mengatakan, korban merupakan karyawannya yang kehilangan motor Honda Beat putih BE 2608 ACH.

"Pelaku berjumlah dua orang berboncengan serta mengenakan helm merah," kata Billy saat diwawancarai di lokasi kejadian, Selasa (21/2/2023).

Ia mengatakan, pelaku pemetik berbadan kurus dan menggunakan jaket biru dongker dengan celana cream.

"Ada juga pelaku lainnya atau yang dibonceng mengenakan jaket hitam celana jeans," kata Billy.

"Dua pelaku menggasak motor Honda Beat putih karyawan saya atas nama Novalia, motor tersebut diparkir di depan warung pempek saya," ujar Billy.

Ia mengatakan, pelaku menggasak motor karyawan tersebut dalam hitungan tak lebih dari satu menit.

"Sangat cepat pelaku mengambil motor karyawan saya ini," tambahnya.

Billy mengatakan, dua pelaku saat datang, langsung mengeluarkan kunci leter T.

"Pas pelaku mengeluarkan kunci leter T itu sangat jelas terlihat dan terekam CCTV," kata Billy.

Sebelum beraksi, pelaku sempat memperhatikan kondisi sekitar, setelah dirasa aman, barulah pelaku mengambil motor tersebut.

"Dari rekaman CCTV terlihat kalau pelaku menggunakan kunci leter T lalu disambung kunci lainnya," kata Billy.

"Saat kejadian, korban sempat mengejar. Tetapi pelaku melarikan diri dengan cepatnya. Sepertinya pelaku kabur ke arah Bypass," kata Billy.

Billy mengatakan, pada saat kejadian, ada konsumen yang sedang makan dan tidak sadar ada dua pelaku curanmor di depan warung sedang mengintai motor karyawannya.