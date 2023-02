Jaga Kebugaran Agar Tetap Prima, Personel Polres Metro Polda Lampung Jalani Tes Kesamaptaan Jasmani

Tribunlampung.co.id, Metro - Polres Metro, Polda Lampung, melaksanakan Tes Kesamaptaan Jasmani (TKJ) semester I tahun 2023 untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani personelnya.

Tes Kesamaptaan Jasmani berkala ini dilakukan Polres Metro, Polda Lampung, di Lapangan Tejosari, Kota Metro, Rabu (22/2/2023).

Kabag SDM Polres Metro, Polres Metro, Polda Lampung, AKP Winnani Roniyus Putri menjelaskan, kegiatan ini diikuti pejabat utama, kapolsek serta seluruh personel baik polres maupun polsek jajaran mulai dari pangkat brigadir hingga perwira.

Tes kesamaptaan meliputi lari 12 menit, push up, sit up, pull up dan lari shuttle run, dilanjutkan dengan beladiri polri.

Sebelum tes dimulai terlebih dahulu diawali dengan dilaksanakan pemanasan dengan gerakan-gerakan yang cukup ringan.

“Kegiatan tes kesamaptaan jasmani ini yang dilaksanakan secara berkala, bertujuan untuk mengukur kemampuan fisik para personel," kata AKP Winnani.

"Selain itu untuk memelihara kesehatan agar selalu siap menjalankan tugas-tugas kepolisian sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat,” sambung dia.

Kegiatan tes kesamaptaan jasmani ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan selama 6 bulan sekali oleh personel Polres Metro dan jajaran.

"Selain untuk mengukur kemampuan anggota di bidang jasmani, kegiatan ini menjadi syarat utama untuk kenaikan pangkat dan pendidikan anggota," terang dia.

“Diharapkan dengan adanya tes kesamaptaan, dapat menjaga kebugaran jasmani anggota agar tetap prima sehingga dapat mengemban tugas Kepolisian dengan maksimal,” tutupnya.

(Tribunlampung.co.id)