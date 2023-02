Safeea Ahmad Rayakan Ultah ke-12, Gaun yang Dipakai Banjir Hujatan

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Anak Ahmad Dhani dan Mulan Jameela Safeea Ahmad baru saja merayakan ulang tahunnya ke-12 pada Minggu (26/02/2023) kemarin.

Pada ulang tahunnya tersebut, Safeea Ahmad memang mengenakan gaun hitam yang cukup seksi.

Bahkan, banyak publik yang salah fokus saat perayaan ulang tahun Safeea Ahmad tersebut.

Perasaan bahagia Safeea terlihat pada postingan terbaru El Rumi yang menghadiri acara adiknya itu.

Bertema hitam putih, ulang tahun tersebut diketahui meriah dengan hadirnya segenap keluarga musisi tersebut.

Safeea dengan anggun memakai gaun hitam dengan potongan lengan yang terbuka.

Tak lupa, rambutnya dikuncir dua dan memakai jepitan rambut warna -warni.

"Happy 12th Birthday my Little Princess, best wishes to you dan semoga suka hadiahnya," tulis El Rumi pada postingan terbarunya, Minggu (26/02/2023).

Namun tampilan Safeea yang cantik, malah banjir hujatan karena penampilan gaunnya itu.

Tak sedikit yang beranggapan gaun yang dipakainya tak sesuai umur.

"Umur 12 tahun tapi gaun 17 tahun, gapapa anak cewe satu-satunya," ucap netizen.

"Safeea perasaan kkemarin kecil banget sekarang udah gadis," komentar netizen.

"Kurang pas, seharusnya ajarin anaknya pakai busana sama kayak mamanya," tulis netizen.

"Bajunya ga sesuai sama anak 12 tahun," cuit netizen.

(Tribunlampung.co.id / Fenty Novianti)