FEB Unila Kunjungi Dua Universitas di Rusia

Tribunlampung.co.id, - FEB Unila kembali mengembangkan kerja sama internasional dengan The North-West Institute of Management (NWIM) dan menjajaki peluang kerja sama dengan Saint Petersburg University of Management Technologies and Economics, Russia (UMTE).

Kerja sama ini dilakukan melalui kunjungan Dekan FEB Unila Prof. Dr. Nairobi, S.E.,M.Si beserta tim ke kedua universitas besar tersebut, Kamis 2 Maret 2023 waktu setempat.

NWIM merupakan salah satu kampus bisnis terbaik dan terbesar di Rusia dalam bidang Ekonomi dan Manajemen Keuangan. Kerja sama Unila dan NWIM sudah terjalin sejak dua tahun yang lalu dan terus dilakukan dalam rangka mengembangkan pengetahuan dan pertukaran mahasiswa antar universitas.

Tahun ini, NWIM mengirimkan empat mahasiswa untuk berkuliah di FEB Unila selama satu semester. Kegiatan ini menjadi bermanfaat untuk mendukung kolaborasi internasional antar kedua belah pihak.

Sedangkan dengan UMTE, inisiasi kerja sama diawali dengan pertemuan antara delegasi FEB Unila dengan Prof. Oleg Smeshko selaku Rektor UMTE beserta Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerja Sama Internasional UMTE Prof. Rumyantseva Anna Yuryevna.

Adapun cakupan kerja sama yang akan dilakukan nantinya terkait pertukaran mahasiswa, kolaborasi riset dan juga publikasi ilmiah. Ke depannya, inisiasi kerja sama akan terus diperkuat dengan penandatangan MoU dan implementasi action plan.

Delegasi FEB Unila yang turut mendampingi Prof. Nairobi dalam kunjungannya ke Rusia diantaranya Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama, Dr. Ernie Hendrawaty, Wakil Dekan Bidang Keuangan, Dr. Agrianti Komalasari, Kepala International Office, Mudji Rachmat Ramelan, dan Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan sekaligus staf International Office, Arif Darmawan.

( Tribunlampung.co.id / Rilis )