Polsek Pakuan Ratu Polres Way Kanan Ringkus Pelaku Curat HP di Kampung Gunung Waras

Tribunlampung.co.id, Way Kanan- Tekab 308 Presisi Polsek Pakuan Ratu Polres Way Kanan, Polda Lampung, berhasil meringkus pelaku pencurian hp di salah satu mess perusahaan swasta di Kampung Gunung Waras Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, Senin (06/03/2023).

Tersangka pencurian hp yang dibekuk Tekab 308 Presisi Polsek Pakuan Ratu itu berinisial RB (25) yang merupakan karyawan perusahaan swasta yang berdomisili di Kampung Rumbih Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Pakuan Ratu Iptu Tosira menjelaskan, kronologis kejadian pada hari Selasa 10-01-2023 pukul 04:30 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian dirumah korban yang beralamat di Mess perusahaan swasta Blok E Divisi 2 Kampung Gunung Waras, Pakuan Ratu.

Korban bernama Herdi Juwantoro baru menyadari ada pencuri ketika bangun dari tidur hendak mengecas HP, namun HP milik korban sudah tidak ada.

Setelah diilakukan pengecekan ternyata pelaku membawa tiga unit HP yaitu merk Xiomi, Vivo, dan Realme serta uang tunai Rp 500 ribu.

Pelaku masuk ke rumah korban diduga melalui jendela dengan cara merusaknya.

“Setelah berhasil pelaku pergi melalui pintu belakang dapur rumah karna pintu tersebut dalam keadaan terbuka,” kata Kapolsek.

Atas kejadian tersebut korban melapor ke Polsek Pakuan Ratu, guna dilakukan proses lebih lanjut.

Penangkapan tersangka berlangsung pada Rabu 1 Maret 2023 pukul 15.00 wib.

Tekab 308 Presisi Satreskrim Polres Way Kanan bersama Polsek Pakuan Ratu berhasil menangka tersangka berinisial RB dan barang bukti satu unit HP merk Realme di tempat tersangka bekerja di perusahaan swasta di Kampung Gunung Waras Kecamatan Pakuan Ratu, Kabuapten Way Kanan.

Selanjutnya tersangka dan berikut barang bukti dibawa dan diamanakan ke Polsek Pakuan Ratu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas perbuatannya pelaku dapat diancam dalam pasal 363 KUHP dengan hukuman pidana penjara maksimal tujuh tahun penjara. (*)

