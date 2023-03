Curhat Kamtibmas, Polresta Bandar Lampung Polda Lampung Ajak Masyarakat Jaga Kerukunan Umat Beragama

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) Polresta Bandar Lampung, Polda Lampung, menggelar kegiatan pembinaan dan penyuluhan 'Curhat Kamtibmas.'

Jajaran Polda Lampung melakukan itu sebagai sarana menjalin komunikasi dengan aparatur perangkat tingkat kelurahan dan masyarakat guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Kasat Binmas Polresta Bandar Lampung, Polda Lampung, AKP Kurmen Rubiyanto, mewakili Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Ino Harianto mengatakan, kegiatan pembinaan dan penyuluhan ini merupakan agenda rutin.

"Memang biasa dilakukan Sat Binmas Polresta Bandar Lampung dalam menjalin komunikasi dan bersinergi dengan masyarakat dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif," bebernya, Selasa (7/3/2023).

Dia jelaskan, untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif diperlukan peran serta masyarakat dan dalam hal ini Sat Binmas terus membangun sinergitas dengan semua elemen masyarakat.

Selain membahas terkait permasalah kamtibmas yang terjadi khususnya di wilayah kelurahan Perumnas Way Halim, dalam kesempatan ini, pihaknya juga mengingatkan pentingnya menjaga toleransi umat beragama.

"Mari kita jaga kerukunan, kami TNI - Polri dan Pemerintah Kota Bandar Lampung siap menjamin keamanan dan ketertiban kepada siapapun yang akan melaksanakan ibadah," ucap AKP Kurmen.

Terkait permasalahan kamtibmas lainnya, dia mengimbau masyarakat untuk bekerjasama memberikan informasi sekecil apapun terlebih soal adanya gangguan kamtibmas agar permasalahan dapat tidak meluas.

Acara Curhat Kamtibmas sendiri dihelat di Aula Kantor Kelurahan Sumber Agung Kemiling, Bandar Lampung.

Kegiatan turut dihadiri Plt Lurah Sumber Agung Agung Satria Dinata, tokoh masyarakat serta masyarakat seputaran Kelurahan Sumber Agung, Senin (6/3/2023) malam.

