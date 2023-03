Satlantas Polres Mesuji Polda Lampung Laksanakan Giat Police Goes to School ke SMAN 01 Way Serdang

PGS - Satlantas Polres Mesuji, Polda Lampung melalui Unit Kamsel melaksanakan Giat Police Goes to School ke SMAN 01 Way Serdang.

Tribunlampung.co.id, Mesuji - Jajaran Satlantas Polres Mesuji, Polda Lampung melalui Unit Kamsel melaksanakan Giat Police Goes to School (PGS) di SMAN 01 Way Serdang, Kecamatan Way Serdang, Mesuji, Senin (06/3/2023).

Giat dipimpin Kanit Kamsel Polres Mesuji, Polda Lampung, Aiptu Sunu Waspodo bersama Brigpol Andryanto, Briptu Inggih Asna Widiati dan Briptu Winarta Kusuma.

Kasatlantas Polres Mesuji, Polda Lampung, Iptu Wahyu Dwi Kristanto mewakili Kapolres Mesuji AKBP Yuli Haryudo menjelaskan, PGS adalah salah satu program dari satlantas guna memberikan pembinaan, penyuluhan dan edukasi untuk para pelajar dalam tertib berlalu lintas di jalan.

"Siswa siswi SMAN 01 Way Serdang diberikan edukasi tentang aturan dan tata tertib berlalu lintas," ujar Iptu Wahyu.

Diantaranya terkait rambu lalulintas, tentang kelengkapan surat kendaraan bermotor, larangan memodifikasi motor dengan knalpot racing, serta larangan kebut-kebutan di jalan.

Giat tersebut bertujuan agar pelajar mengerti dan memahami aturan dan tata tertib berlalulintas serta supaya para pelajar tidak melakukan kenakalan remaja.

"Terlebih sampai ikut ikutan geng motor dan agar terus mengoptimalkan diri dalam menghindari kecelakaan dalam berkendara," katanya.

Dirinya berharap dengan rutin dilakukan Program PGS, para pelajar paham dan mengerti etika berlalu lintas.

"Sehingga dapat meminimalkan angka kecelakaan, kemudian dapat terhindar dari kenakalan remaja," pungkasnya.

