Alvin Faiz Beberkan Detik-detik Henny Rahman Melahirkan

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita seleb terkini Alvin Faiz dan Henny Rahman dikaruniai anak pertama dari hasil pernikahan mereka pada Kamis (9/3/2023).

Kabar Henny Rahman melahirkan diketahui dari unggahan Instagram Alvin Faiz.

Dalam unggahannya tersebut, Alvin Faiz menuliskan pesan haru atas kelahiran anaknya dengan Henny Rahman.

Dalam akun Instagramnya, Alvin Faiz tak berhenti bersyukur atas anugrah yang diberikan Allah kepada keluarga kecilnya.

Alvin Faiz juga ungkap perjuangan sang istri, dari mulai pembukaan hingga akhirnya suara sang anak terdengar.

"Kamis, 9 Maret 2023. Momen yang gak akan terlupakan bagi saya, melihat perjuangan istri," tulis Alvin.

"Nemenin dari pembukaan 1-9, induksi 2x, ngikutin semua prosesnya dari awal sampai akhir," imbuhnya.

"Sampai pecah tangisan saya gak kuat lagi ketika pertama kali mendengar suara tangisan Mikail," kata dia.

"Sebenarnya nahan nangis dari mulai pembukaan 5-6, gak tega liat istri kesakitan terus, puncaknya ketika lahir, gak kuat pecah tangisan saya," imbuh dia.

"Ya rabb kalo inget2 momen itu dan liat videonya saya nangis terus, gak kuat, perjuangan seorang ibu memang luar biasa," katanya.

"Love you so much bidadariku sayang @hennyyrahman , ibu dari anak-anakku, kamu hebat banget, wanita kuat, liat semua proses pahit manisnya masyaAllah," katanya.

"Buat abang makin paham perjuangan seorang istri dan ibu tidak mudah, semoga Allah jaga dunia akhirat ya sayang," tulis Alvin Faiz.

Di saat Alvin Faiz sedang bahagia karena anak pertamanya dengan Henny Rahman lahir, unggahan Larissa Chou.

Dari akun Instagramnya, Larissa Chou tampak mengunggah sebuah kata-kata mutiara.

