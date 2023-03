6 Hari Pencarian, Jajaran Polda Lampung bersama Tim Temukan Dua Korban Tanah Longsor di Way Kanan

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Upaya Polres Way Kanan bersama Brimob Polda Lampung , TNI, Basarnas Lampung, Pemkab Way Kanan dan masyarakat yang responsif bersinergi berhasil menemukan dua korban tanah longsor di Kampung Juku Batu, Kecamatan Banjit, Way Kanan, Rabu (15/3/2023).

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna mengungkapna, dua korban ini ditemukan setelah 6 hari pencarian.

"Akhirnya tadi pukul 12.45 WIB kedua korban berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal," ujarnya.

Dua korban tanah longsor tersebut adalah Khotimah (31) dan anaknya M Diki Saputra (4), warga Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Way Tenong, Lampung Barat.

Tim SAR TNI-Polri dan BPDB Way Kanan dibantu relawan dan masyarakat Kampung Juku Batu melakukan proses pencarian dari titik hilangnya korban dengan menggunakan 1 (satu) unit alkon, cangkul dan excavato mini.

Korban pertama berhasil ditemukan adalah ibunya dengan penggalian awal mengunakan excavato mini.

Kemudian dilakukan penggalian kembali untuk mengangkat jenazah korban dan ditemukan juga korban kedua yakni anaknya tepat berada di bawah kaki jenazah ibunya.

Korban Khotimah dan M Diki Saputra diketemukan di kedalaman sekitar tiga meter yang berjarak sekitar 2 meter dari titik awal hilangnya korban tertimbun tanah longsor.

"Saat ini korban telah dibawa ke kediaman atau rumah duka di Kampung Jukubatu," terang dia.

Supriyadi (suami korban) menerima dan mengikhlaskan istri dan anaknya.

Selanjutnya rencana korban akan dimakamkan di TPU pemangku 5 pekon Basungan, Kecamatan Pagar Dewa, Lampung Barat.

Diakui Teddy, tentunya proses pencarian dan evakuasi berjalan maksimal ini merupakan atensi dari Kapolda Lampung Irjen Pol Akhmad Wiyagus.

Selain itu tidak terlepas dukungan dari semua pihak secara bersinergi dengan melibatkan Brimob Polda Lampung bersama TNI, Basarnas Pemprov Lampung, Pemkab Way Kanan dan masyarakat.

"Kita doakan bersama semoga almarhumah dan anaknya diterima Allah dan mendapat tempat lebih baik di sisi-Nya,” tandas dia.

(Tribunlampung.co.id)