Jelang Ramadan Harga Kebutuhan Pokok di Lampung Barat Stabil

Tribunlampung.co.id, Lampung Barat - Menjelang bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, harga kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di Lampung Barat, Lampung masih terbilang stabil.

Masih stabilnya harga kebutuhan pokok dibenarkan oleh beberapa pedagang yang berada di Pasar Liwa.

Ranti contohnya, mengaku saat ini belum ada kenaikan untuk beberapa kebutuhan bahan pokok di Lampung Barat.

"Ya kalau untuk saat ini masih relatif normal, seperti beras sekarang masih Rp 12 ribu per kg, kemudian bawang merah Rp 40 ribu per kg,” ujar Ranti, Kamis (16/3/2023).

“Abis itu cabai merah besar Rp 28 ribu per kg, cabai merah keriting Rp 45 ribu per kg, dan sayur-sayuran seperti kol, wortel masih kisaran Rp 4-7 ribu," terusnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Diskoperindag Pemkab Lampung Barat, Tri Umaryani diwakili Kabid Perdagangan, Heriyanto membenarkan hal tersebut.

Heri menyebut, stabilnya harga kebutuhan bahan pokok itu berdasarkan dari monev pasar yang telah dilakukan pihaknya beberapa hari yang lalu.

“Dari hasil monev pasar yang kami lakukan beberapa hari lalu, harga kebutuhan bahan pokok di Lampung Barat masih stabil,” sebut Heri.

“Belum ada kenaikan yang signifikan terhadap sejumlah kebutuhan pokok, semua masih normal harganya,” tambahnya.

Heri mengatakan, harga beberapa kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional saat ini belum ada tanda-tanda melonjak.

Seperti beras premium yang kini rata-rata harganya masih di kisaran Rp 11.750, kemudian beras medium Rp 10.750.

“Harga gula pasir kristal dan curah pun masih Rp 15 ribu, kemudian daging sapi Rp 137.500 per kg, dan daging ayam broiler Rp 36.500 per kg,” kata Heri.

"Selain itu bawang merah masih di kisaran Rp 37.500 per kg, bawang bombai Rp 30 ribu per kg,” sambungnya.

Kemudian, lanjut Heri, untuk harga cabai merah besar saat ini berada di harga Rp 26.500 per kg, cabai merah keriting Rp 42.500 per kg, cabai rawit merah Rp 47.500 per kg, dan cabai rawit hijau Rp32.500 per kg.