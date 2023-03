Kevin Sanjaya Diminta Cium Ulang Valencia Tanoesoedibjo Saat Pemberkatan Pernikahan 

Tribunlampung.co.id - Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Valencia Tanoesoedibjo resmi menikah di Paris pada Kamis, 23 Maret 2023.

Ada momen menarik dalam pernikahan Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Valencia Tanoesoedibjo tersebut.

Kevin Sanjaya Sukamuljo diminta mencium ulang Valencia Tanoesoedibjo oleh pastor saat pemberkatan pernikahan.

Pastor yang memimpin upacara pernikahan sengaja menggoda Kevin Sanjaya dan Valencia Tanoesoedibjo di depan para tamu undangan hingga membuat hadiran tertawa bahagia.

Pernikahan Kevin Sanjaya dan Valencia Tanoesoedibjo dihadiri keluarga dan sahabat yang ikut merasakan kebahagiaan keduanya.

"Lihat baik-baik, ini Valencia yang kamu cintai apa bukan," kata pastor ketika Kevin membuka kerudung Valencia untuk diciumnya.

"Pelan-pelan dilihat, betul?" tanya pastor. Kevin menganggukkan kepalanya.

"Cantiknya luar biasa. Kevin, you may kiss the bride," kata pastor menyuruh Kevin.

Keduanya berciuman mesra diiringi tepukan tangan dari keluarga dan sahabat.

"Kayaknya fotografer belum siap, perlu diulang," goda pastornya menggoda pasangan pengantin baru itu.

Kevin Sanjaya menangis

Prosesi pernikahan Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Valencia Tanoesoedibjo diiringi tangis haru.