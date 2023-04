Polsek Way Serdang Polda Lampung Kawal Pengamanan Gereja di Mesuji

Personil Polsek Way Serdang Polres Mesuji Polda Lampung, melaksanakan Pengamanan di beberapa Gereja yang ada di Kecamatan Way Serdang, dalam rangka memperingati Wafat Yesus Kristus atau Kenaikan Isa Al-Masih tahun 2023, Jumat (07/04/2023)

Tribunlampung.co.id, Mesuji- Personil Polsek Way Serdang Polres Mesuji Polda Lampung, melaksanakan Pengamanan di beberapa Gereja yang ada di Kecamatan Way Serdang, dalam rangka memperingati Wafat Yesus Kristus atau Kenaikan Isa Al-Masih tahun 2023, Jumat (07/04/2023)

Pengamanan dilaksanakan Aipda Izharudin, Bripka Teguh Yuliawan, Briptu Muchtar Zaiin, Bripka Martha Jomeko, Brigpol Aidil Pitriyawan, Bripka Toni Nurman, Brigpol Andrian Bayu S, Briptu Revando Wijaya, Briptu Cahyo Saputro, dan Briptu Andi Afrizal.

Kapolsek Way Serdang Iptu Bambang Prasongko Mewakili Kapolres Mesuji AKBP Yuli Haryudo S.E menjelaskan dalam memberikan rasa Aman dan Nyaman kepada Umat Kristiani yang sedang menjalankan Ibadah dalam memperingati Hari Wafatnya Yesus Kristus atau Kenaikan Isa Al-Masih, Personil Polsek Way Serdang di kerahkan guna mengamankan jalannya Ibadah di setiap Gereja yang ada di Wilayah Hukum Polsek Way Serdang.

Menurutnya, ada 7 Gereja yang di jaga oleh Personil yaitu Gereja GKKI Dusun Labuhan Indah Desa Labuhan Batin, Gereja ST Yohanes Baptis Desa Buko Pos, Gereja Pantikosta di Indonesia (GPDI ) Desa Buko Poso, Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan ( GKSBS ) Desa Gedung Sri Mulyo.

Lalu, Gereja Bethel Indonesia Mawar Saron Desa Margo Bhakti, Gereja Bethel Indonesia ( GBI ) Desa Rejo Mulyo, dan Gereja Protestan Injil Nusantara ( GPIN ) Desa Labuhan Mulya.

Giat dilaksanakan dengan tujuan memberikan rasa Aman dan Nyaman kepada Masyarakat yang menjalankan Ibadah, dan menjaga Situasi Kamtibmas agar Aman dan Kondusif. (*)

(Tribunlampung.co.id)