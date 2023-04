Rinni Wulandari Melahirkan Anak Kedua Jevin Julian, 'Alhamdulillah Lahir Sehat'

Tribunlampung.co.id - Berita seleb terkini, kabar bahagia datang dari pasangan Rinni Wulandari dan Jevin Julian yang mendapat momongan lagi.

Penyanyi Rinni Wulandari melahirkan anak kedua Jevin Julian.

Kabar gembira kelahiran anak kedua Jevin Julian tersebut dibagikan Rinni Wulandari melalui akun instagram pribadinya.

Sontak unggahan Rinni Wulandari dibanjiri ucapan selamat, juga dari rekan-rekan artis.

Rinni Wulandari dan Jevin Julian dikaruniai anak kedua.

Baca juga: Adinda Azani Melahirkan Bayi Laki-laki Bernama Arthura Zachni Kala Sukandar

Kabar bahagia tersebut dibagikan Rinni Wulandari lewat unggahannya di instagram, Senin (10/4/2023).

Rinni Wulandari mengunggah foto keluarga, terlihat dirinya yang masih terbaring di ranjang rumah sakit. Sementara Jevin Julian menggendong anak keduanya.

"Welcome to the world “Clef Kiora Julian” we love you so much!," tulis Rinni Wulandari, dikutip Warta Kota, Senin petang.

Rinni Wulandari mengucapkan terima kasihnya kepada semua orang, yang sudah mendoakan proses persalinannya.

"Terima kasih buat semua yg udah mendoakan keluarga kecil kami, alhamdulillah anak kedua kami lahir dalam keadaan sehat," tulis Rinni Wulandari.

Unggahan Rinni Wulandari disambut komentar dari beberapa rekan selebritis, diantaranya Krisdayanti, Sivia Azizah, dan masih banyak lagi.

"Selamat ya sayang, hemat mama muda yang kuat," tulis komentat dari Krisdayanti.

"Aaaaaa temennya alibebi. Selamat kak Rinni," tulis komentar Sivi Azizah.

Diberitakan sebelumnya, Rinni Wulandari dinikahi Jevin Julian tahun 2017. Sebelum dikaruniai anak kedua, Rinni dikaruniai anak laki-laki bernama Nord Kiano Julian.

Baca juga: Baru Melahirkan Anak Kedua, Nella Kharisma Sudah Siap Goyang Lagi