Polsek Baradatu Polda Lampung Salurkan Bantuan Sosial untuk Warga yang Membutuhkan 

dokumentasi Polres Way Kanan

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polsek Baradatu Polres Way Kanan Polda Lampung menyalurkan bantuan sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan di Kelurahan Tiuh Balak Pasar dan Kelurahan Taman Asri Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, Kamis (20/04/2023).

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Baradatu Kompol Edy Saputra menyampaikan kegiatan ini bertemakan pemberian bantuan kemanusiaan untuk Negeri, dengan menyalurkan paket sembako berupa beras ke rumah warga yang membutuhkan.

Selain itu, bantuan ini sebagai wujud kepedulian Polres Way Kanan Polda Lampung kepada masyarakat yang terdampak dari kenaikan dan fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (Bapokting)“ Ungkapnya.

Lebih lanjut, petugas juga memberikan imbauan dalam rangka membantu memelihara Kamtibmas tetap kondusif, aman dan nyaman di wilayah Kabupaten Way Kanan.

Dalam pelaksanaan kegiatan Polsek Baradatu menyalurkan bantuan untuk Suyem warga Kelurahan Tiuh Balak Pasar, Khotimah warga Kelurahan Tiuh Balak Pasar dan Sutini warga Kelurahan Taman Asri Kecamatan Baradatu.

“Kami berharap mudah-mudahan masyarakat berkenan dan walaupun bantuan sosial yang diberikan ini tidak seberapa, tapi setidaknya dapat sedikit membantu masyarakat yang membutuhkan, bisa meringankan beban pada situasi saat ini,” tambah Kapolsek.