Polres Way Kanan Polda Lampung Gelar Jumat Curhat di Kantor BPS

Polres Way Kanan gelar Jumat Curhat di kantor BPS

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan, Polda Lampung, mengadakan kegiatan silahturahmi bertajuk Jumat curhat dengan pegawai atau ASN di Kantor BPS (Badan Pusat Statistik) setempat, Jumat (28/4/2023).

Kegiatan dihadiri Kasat Binmas Polres Way Kanan, Polda Lampung, AKP Burhanuddin bersama KBO Sat Intelkam Iptu Sundoro, personel Polres Way Kanan, Kepala BPS Way Kanan Eko Purnomo berserta staf dan pegawai.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kasat Binmas AKP Burhanuddin mengatakan, kedatanganya di BPS Kabupaten Way Kanan selain dalam rangka silaturahmi juga untuk meningkatkan optimalisasi pelayanan publik kepolisian.

Dimana program Jumat Curhat untuk mendengar, mencatat dan mencari solusi setiap permasalahan yang ada di wilayah masing-masing.

"Sehingga kita bisa menampung setiap aspirasi masyarakat yang ada di wilayah yang kemudian bisa untuk memetakan dan mencari solusi untuk diselesaikan," ujar Burhanuddin.

Salah satu pegawai BPS Yuni menanyakan berkaitan dengan kegiatan FKP (Forum Komunikasi Publik) Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) oleh BPS Kabupaten Way Kanan.

Lebih lanjut Yuni meminta dukungan Polres Way Kanan dan jajaran dalam pelaksanaan FKP regsosek di setiap kampung.

"Khususnya melalui bhabinkamtibmas agar ikut mengawal proses, menyampaikan informasi akurat terkait regsosek sehingga tercipta situasi kqmtibmas yang aman dan kondusif,” ujar Yuni.

Sementara itu, regsosek bertujuan untuk menyediakan sistem dan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya hingga tingkat desa atau kelurahan,” paparnya.

Kasat Binmas menanggapi curhatan tersebut bakal menindaklanjuti.

"Kamipun mengajak semua komponen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing,” tandas dia.

(Tribunlampung.co.id)