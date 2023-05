Buntut Tampar Antonio Dedola, Nikita Mirzani Terancam Dilaporkan ke Polisi Jerman

Tribunlampung.co.id - Nikita Mirzani terancam dilaporkan ke polisi Jerman oleh Antonio Dedola.

Hal tersebut imbas dari perlakuan kasar Nikita Mirzani terhadap Antonio Dedola.

Perlakuan kasar Nikita Mirzani yakni menampar dan melempar setrika pada Antonio Dedola

Sebelumnya, dalam Instagram Stroy miliknya, Antonio Dedola sempat menyinggung soal aksi kekerasan yang diterimanya dari Nikita Mirzani.

Kini, Antonio Dedola berencana melaporkan Nikita Mirzani.

"You are welcome to come to Germany! I will report you here in Germany too!

Domestic violence

Threat," tulis Toni dalam Instagram Story miliknya dengan menandai akun Nikita Mirzani, Senin (1/5/2023).

(Kamu dipersilakan untuk datang ke Jerman! Aku akan melaporkan kamu di sini di Jerman juga!

Kekerasan dalam rumah tangga

Ancaman).

Dugaan KDRT yang Dilakukan Nikita Mirzani pada Antonio Dedola

Diberitakan, Nikita telah menikah siri dengan Toni sejak 22 Januari 2023, lalu.

Baru tiga bulan menikah, Toni justru menjatuhkan talak cerai pada Nikita.