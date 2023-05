Rekomendasi Drama Korea Terbaru Lee Sun Kyun, Diincar Main Drakor Open Murder Contract

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Ada banyak rekomendasi drama Korea terbaru yang dibintangi Lee Sun Kyun.

Melalui rekomendasi drama Korea terbaru Lee Sun Kyun, penggemar bisa mengetahui drakor apa saja yang dibintangi olehnya.

Selain itu, rekomendasi drama Korea terbaru Lee Sun Kyun juga memiliki cerita drakor yang menarik untuk diikuti.

Terbaru, dia mendapatkan tawaran peran di dalam drama Korea terbaru Open Murder Contract (judul sementara).

Di sana, Lee Sun Kyun diincar untuk bermain sebagai petugas polisi yang melindungi para kriminal dari berbagai situasi.

Adapun Open Murder Contract bercerita tentang kisah permintaan pembunuhan dengan imbalan 20 miliar won.

Pembunuhan tersebut menargetkan penjahat langka.

Serial ini akan memperlihatkan pertarungan sengit antara orang ingin membunuh dengan orang-orang yang ingin bertahan hidup.

Drama Open Murder diketahui disutradarai oleh Choi Kook Hee. Sebelumnya dia pernah menyutradarai film Life Is Beautiful, Tale of Cinema, and Default.

Sedangkan untuk naskahnya, akan digarap oleh penulis Lee Soo Jin.

Rencananya, Open Murder Contract baru akan memulai syuting pada paruh kedua tahun 2023.

Sementara untuk tanggal perilisan masih belum diketahui.

Sambil menunggu kabar selanjutnya, simak beberapa rekomendasi drama Korea terbaru Lee Sun Kyun.

1. Payback: Money and Power (2023).

