Lolly Tunjukkan Bukti Memihak Ayah Sambungnya Dibanding Nikita Mirzani

Tribunlampung.co.id, Jakarta - Berita terkini artis, anak Nikita Mirzani, Lolly tidak follow Instagram ibunya Nikita Mirzani.

Justru Lolly menyematkan nama belakang ayah sambunya untuk akun Instagram.

Dari sikap tersebut nampaknya Lolly lebih membela Antonio Dedola dibanding ibunya Nikita Mirzani.

Keputusan Lolly memakai nama Dedola ini langsung jadi sorotan.

Tak mengikuti jejak ibunya, Lolly mantap untuk memakai nama Dedola.

Nama akun Instagram Lolly saat ini 'Laura Berenguel Dedola.'

Laura Meizani Nasseru Asry atau yang lebih dikenal Lolly kini mantap untuk memakai nama Dedola di Instagramnya.

Hal itu menjadi tanda tanya di tengah perseteruan antara Nikita dan suami sirinya Antonio Dedola.

Di lain sisi, pada Instagram pria asal Jerman tersebut menampilkan kembali unggahan foto dirinya dengan Lolly yang sebelumnya ia arsipkan.

"Being happy never goes out of style," tulis Antonio Dedola dikutip pada Maret 2023 lalu.

Lantas, hal ini cukup menimbulkan pertanyaan dari netizen.

Pasalnya, sikap Lolly tersebut dinilai tak wajar lantaran tak berpihak pada Nikita.

"Ada yang aneh gak sih gaes," kata netizen.

"Malah cocok sama Lolly loh," ujar netizen.