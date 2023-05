Polsek Buay Bahuga Polda Lampung Patroli Cipta Kondisi Pasca Pilkakam di Way Kanan

Polsek Buay Bahuga, Polres Way Kanan melakukan patroli cipta kondisi pasca pilkakam di Way Kanan

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polsek Buay Bahuga, Polres Way Kanan, Polda Lampung melakukan patroli cipta kondisi pasca pilkakam di Way Kanan.

"Patroli yang dilakukan dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat pasca tahapan pemungutan suara pilkakam serentak di wilayah Kabupaten Way Kanan," jelas Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Buay Bahuga Iptu Herwin Afrianto, Kamis, (11/5/2023).

Dikatakannya, kegiatan ini merupakan upaya polri untuk menjaga situasi kamtibmas di wilayah Way Kanan agar tetap aman kondusif pasca pemungutan suara Pilkakam serentak kemarin.

"Selain itu sebagai wujud jika kami polri hadir di tengah-tengah masyarakat serta selalu siap siaga memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat," paparnya.

Dalam kegiatan itu, personel Polsek Buay Bahuga diback up BKO Brimob Polda Lampung. Patroli menyasar 5 kampung di Kecamatan Buay Bahuga yang melaksanakan pilkakam.

Petugas patroli juga menyampaikan pesan kamtibmas kepada masyarakat yang pada intinya agar masyarakat berperan aktif dalam menjaga situasi yang kondusif pasca pilkakam.

“Jangan sampai ada yang melakukan upaya provokasi maupun intimidasi serta kegiatan euforia yang berlebihan atas terpilihnya calon Kepala Kampung yang didukungnya,” kata dia.

