Rebecca Klopper Tak Muncul di Rilis Filmnya, Junior Roberts Berikan Doa

Tribunlampung.co.id - Berita terkini seleb Rebecca Klopper masih enggan tampil di publik usai beredarnya video 47 detik miril dirinya.

Rebecca Klopper dijadwalkan hadiri dalam rilis film seri berjudul Mozachiko karena sebagai pemeran utama bersama aktor Junior Roberts.

Namun dalam rilis tersebut hanya Junior Roberts yang hadir dan dia berikan doa pada Rebecca Klopper.

Disinggung soal video mirip Rebecca Klopper, Junior Roberts mengaku tak tahu apa-apa.

Sebenarnya ia dan Rebecca Klopper sudah dekat karena beberapa kali akting bareng.

Namun kali ini Junior Roberts mengaku tidak tahu masalah yang saat ini dihadapi oleh Rebecca Klopper.

"Aku cuma bisa bantu doa aja, walaupun aku enggak tahu sebenarnya masalah ini gimana," ucap Junior Roberts di kawasan Setiabudi Jakarta Selatan, Jumat (2/6/2023).

Ia juga mendoakan sahabatnya bisa lewati masalah tersebut.

"Semoga semuanya berjalan dengan lancar," lanjutnya.

Junior Roberts mengatakan bahwa belum sempat bertanya soal kasus yang sedang dialami oleh sahabatnya itu.

Ia juga mengklaim jarang membaca soal apa yang sedang menjadi pembicaraan di media sosial.

"Aku belum sempat tanya-tanya ada apa. Aku tipikal orang yang kalau ada apa-apa aku gak pernah pengin tahu soal apa-apa sih," katanya.

Ia pun mengaku tidak tahu jika video mirip Rebecca Klopper trending di Twitter.



"Aku aktif sosial media juga jarang ya jadi emang ya sudah just be my self," sambung Junior.

Kemudian saat disinggung kabar dirinya jalin hubungan dengan Rebecca Klopper, ia langsung menjelaskannya.