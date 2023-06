Inara Rusli Tak Komentar Disinggung Sok Suci

Tribunlampung.co.id - Berita terkini seleb, Inara Rusli tidak mau berkomentar setelah dugaan disinggung oleh kakak Virgoun.

Sebelumnya kakak Virgoun menyebut sosok sok suci sambil posting fotonya bersama Inara Rusli.

Lantas Inara Rusli memberikan respon tidak mau melebarkan masalah, dan cukup dengan Virgoun saja.

Dengan tegas Inara mengaku tak mau berurusan lebih luas dengan keluarga Virgoun, termasuk kakaknya Febby Carol.

Terlebih jika itu tidak tidak berhubungan langsung dengan perceraiannya.

"Oh saya nggak ada urusan sama yang di luar kami berdua," ujar Inara dikutip dari YouTube Was Was, Rabu (7/6/2023).

Disinggung soal pernyataan Febby Carol yang membahas soal penyakit ginjal, Inara pilih bungkam.

Ia hanya tersenyum tipis pada awak media, sementara itu tim kuasa hukum langsung menyudahi sesi tanya jawab, lantaran dinilai sudah keluar konteks.

Sebelumnya, melalui unggahan di Instagram, Febby Carol sempat menyudutkan Inara.

Dalam unggahan terbarunya, Febby Carol memposting potret kebersamaannya dengan Inara Rusli.

Dalam caption-nya, Febby menyebut sosok sok suci.

Bahkan, ia menyebut mengetahui sifat asli ibu tiga anak itu.

"Heiii km.. jgn sok sucii yah.. nitizen semua blm tau aja aslimuuu.. kl tau aslimu bisa kaboorr semua merekaa," tulis Febby Carol.

