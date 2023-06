Polsek Gunung Labuhan Polda Lampung Gelar Baksos Bersihkan Tempat Ibadah

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polsek Gunung Labuhan, Polres Way Kanan, Polda Lampung dan masyarakat melakukan bakti sosial (baksos) di Masjid Jamik Nurul Huda, Kampung Gunung Labuhan, Kecamatan Gunung Labuhan, Way Kanan, Senin (19/6/2023).

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Teddy Rachesna melalui Kapolsek Gunung Labuhan Iptu Abdul Haris menyebut, pelaksanaan kegiatan dalam rangka Hari Bhayangkara ke 77 oleh personel Polsek Gunung Labuhan.

"Tak lain untuk mendorong Kepolisian lebih dekat dengan masyarakat dan juga mewujudkan institusi polri yang profesional, mandiri dan dekat dengan masyarakat merupakan kebutuhaan yang tidak terhindarkan lagi,” ujar Haris.

Sesuai dengan tema peringatan Hari bhayangkara ke 77 yaitu 'Polri Presisi untuk Negeri Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju.'

"Sembari bersih - bersih tempat ibadah bagi umat Islam, kami juga menyampaikan pesan kamtibmas mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat,” harapnya.

