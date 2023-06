Telkomsel Tuntaskan Upgrade Layanan 3G ke 4G, Tersebar di 504 Wilayah di Indonesia

Tribunlampung.co.id, Jakarta- Telkomsel segera menuntaskan upgrade layanan 3G ke 4G yang menyasar 504 wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia.

Langkah ini dilakukan Telkomsel sebagai upaya untuk memastikan hadirnya pemerataan dan kesetaraan akses jaringan broadband terdepan hingga pelosok negeri.

Upgrade pengalihan jaringan 3G ke 4G itu telah dimulai sejak Maret 2022 lalu secara bertahap dan terukur.

Sejauh ini, Telkomsel memastikan akan merampungkan peralihan jaringan 3G ke 4G itu pada Juni 2023 dengan mengalihkan teknologi jaringan 3G pada lebih dari 49 ribu BTS ke 4G/LTE.

Kini lebih dari 96 persen wilayah populasi di Indonesia sudah terlayani jaringan 4G/LTE Telkomsel.

Melalui upaya tersebut, Telkomsel terus memperkuat perannya sebagai leading digital telco company yang senantiasa menghadirkan konektivitas digital terdepan melalui layanan dan solusi digital inovatif kelas dunia.

Yang melebihi ekspektasi para pengguna, menciptakan nilai lebih bagi para stakeholders, sekaligus mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi bangsa.

Dengan telah dirampungkannya peningkatan/pengalihan (upgrade) di seluruh layanan jaringan 3G ke 4G/LTE di 504 kota/kabupaten, Telkomsel mencatatkan adanya peningkatan jumlah pelanggan yang menggunakan uSIM 4G sebesar 84 persen (YoY).

Yang diikuti dengan pertumbuhan trafik payload 4G sebesar 14 persen (YoY).

Selain itu, dengan semakin meratanya jaringan broadband 4G/LTE di seluruh wilayah Indonesia, Telkomsel juga mencatatkan adanya persentase peningkatan jumlah device yang bermigrasi ke device 4G, yakni sebanyak 51 persen (YoY).

Seluruh peningkatan tersebut tak terlepas dari rangkaian inisiatif Telkomsel dalam menghadirkan kemudahan bagi seluruh pelanggan yang ingin menukarkan atau mengganti kartu non-4G ke uSIM 4G melalui sejumlah kanal layanan pelanggan.

Serta memberikan beragam penawaran program dan produk menarik, mulai dari promo tambahan kuota data 4G/LTE hingga program bundling smartphone 4G yang lebih terjangkau.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo RI, Wayan Toni Supriyanto menyampaikan jika Presiden Jokowi telah menetapkan percepatan transformasi digital sebagai salah satu program prioritas.

Salah satu kunci percepatan transformasi digital di Indonesia adalah perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital dalam bentuk pemerataan jaringan telekomunikasi.