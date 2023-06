Warek PKTIK Universitas Lampung Jadi Pembicara Konferensi Internasional di Rusia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, - Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan TIK (PKTIK) Universitas Lampung (Unila) Dr. Ayi Ahadiat, S.E., M.B.A., menjadi pembicara pada konferensi internasional Internationalization of Higher Education: Global Challenges and Best Practice yang diselenggarakan oleh The North-West Institute of Management of The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (NWIN RANEPA) St. Petersburg, Rusia, Rabu, 21 Juni 2023.

Partisipasi Dr. Ayi pada perhelatan tersebut merupakan bagian dari kunjungan Rektor Unila didampingi wakil rektor PKTIK, dekan FEB, dekan FISIP, dan wakil dekan akademik FEB kedua universitas di Rusia, yakni NWIN RANEPA dan Novosibirsk State University of Economics and Management (NSUEM).

Dr. Ayi mempresentasikan tentang pembelajaran untuk membangun kerja sama dan meningkatkan kemitraan timbal balik dengan pemangku kepentingan maupun universitas melalui materinya berjudul Internalization of Higher Education and Strengthening the Cooperation among the Universities: Lesson from Universitas Lampung, Indonesia.

Konferensi internasional ini diselenggarakan di Reading Room RANEPA Scientific Library Saint Petersburg. Tujuan kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka pertukaran praktik terbaik, mencari format kerja sama baru. intensifikasi interaksi saat ini, dan menghasilkan rekomendasi untuk memecahkan masalah umum.

Adapun topik diskusi yang disampaikan dalam konferensi ini antara lain:

1. Building an Internationalization Strategy (National and Institutional Policy for the Integration of Higher Education into the Global Academic Space; Forms, Models, Tools for the Implementation of the Strategy, Resource Support for Internationalization);

2. The Main Driving Forces of Internationalization (External Requirements; Internal Targets; the role of Structures and Managers of the Organization);

3. Formation of a Global Brand and Reputation (Brand Formation Strategy, Reputation Management, Strategy of Global Promotion);

4. Attraction and Support of Foreign Students (Recruitment and Attraction Strategy; Socio-Cultural Adaptation; Formation of an Intercultural Environment; Services for Foreign Students);

5. Cross-Border Education (Academic Mobility of Students, Teachers, Staff; Joint Educational Programs and Projects; Summer and Winter Schools);

6. Internationalization through Partnership (Network Formats of International Cooperation: Consortia, Networks, Alliances; Joint Projects; Scientific Research and International Collaborations);

7. Internal Internationalization (internationalization of Educational Programs, Teaching and Learning, Curricula, Disciplines);

8. Measurement of Internationalization and Quality Assessment (External Quality Assessment of the Organization, Educational Programs (Accreditation); International Ratings as a Quality Assessment Tool; Benchmarking).

Selain berpartisipasi dalam perhelatan internasional ini, tim Unila melakukan pertemuan dengan pimpinan St. Petersburg University, pemaparan persentasi oleh Wakil Dekan Bidang Akademin FEB Unila Dr. Ernie Hendrawaty, S.E., M.Si., penandatanganan MoU dan hadir pada pertemuan dengan akademi jaringan regional.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID / RILIS )