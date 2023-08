Alumni Teknik Elektro Universitas Lampung Lolos Beasiswa S-2 di Jepang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Muhamad Iqbal Hasan, alumnus Teknik Elektro Universitas Lampung (Unila) tahun 2018, berhasil meraih beasiswa prestisius di Jepang. Iqbal dianugerahi beasiswa 5Th Toyama Prefectural Scholarship melalui lembaga JellyFish Education Toyama, Jepang yang diumumkan akhir Juni lalu.

JellyFish Education Indonesia, melalui akun Instagram resminya @jellyfish.studyboard, menginformasikan tentang program beasiswa yang merupakan hasil kerja sama dengan pemerintah Jepang dan perusahaan ternama di Perfektur Toyama, yakni Hokuriku Electrical Construction Co., Ltd., dan NIX Co., Ltd.

Proses seleksi penerima beasiswa dilaksanakan pada bulan April hingga Mei, dengan tahap berkas daring (online) dan wawancara tatap muka yang berlangsung di The Jakarta Post Building, Jl. Palmerah Barat No. 142-143, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Iqbal mengungkapkan, salah satu syarat utama untuk lolos beasiswa ini yaitu memiliki keterampilan di bidang teknik yang sesuai dengan kriteria perusahaan pemberi beasiswa.

Keahliannya dalam bidang kelistrikan, terutama di konsentrasi power, menjadi nilai tambah yang mempengaruhi keputusan penerimaan. Selama di bangku sekolah menengah hingga kuliah, Iqbal secara intensif mengembangkan kemampuannya di bidang tersebut.

Selain itu, kemampuan berbahasa Inggris dan bahasa Jepang yang dimiliki Iqbal juga menjadi faktor penting dalam keberhasilannya meraih beasiswa ini.

Ia menunjukkan dedikasi tinggi menyelesaikan studi dan memenuhi semua persyaratan pendaftaran dengan dukungan penuh dari kepala jurusan teknik elektro dan wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni Fakultas Teknik (FT) Unila.

Iqbal berharap dapat menjadi penghubung antara Toyama dan Unila, khususnya fakultas teknik, sehingga terjalin kerja sama tingkat internasional. Ia juga ingin berkontribusi untuk memperkuat hubungan kedua institusi sekaligus memperluas peluang kerja sama di masa depan.

