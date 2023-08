Bid Humas Polda Lampung Laksanakan Supervisi ke Polres Lampung Timur

Tribunlampung.co.id, Lampung Timur - Tim Bidhumas Polda Lampung dipimpin AKBP Agustin Anjar melakukan supervisi bidang Kehumasan di Polres Lampung Timur, Selasa (1/8/2023).

Kedatangan tim dari Bidhumas Polda Lampung diterima Wakapolres Lampung Timur Kompol Sugandhi Satria Nugraha dan Kasi Humas Polres Lampung Timur AKP Holili.

Kegiatan diawali arahan dan evaluasi yang disampaikan AKBP Agustin Anjar selaku Kasubbid Multimedia Polda Lampung kepada seluruh personel fungsi humas Polres Lampung Timur.

“Saat ini masyarakat banyak melihat kinerja polri melalui media sosial, untuk itu fungsi humas perlu dioptimalkan untuk bisa mengelolanya dengan baik,” pinta AKBP Anjar.

Melalui fungsi humas, terusnya, akan mampu mengangkat citra polri di tengah masyarakat terutama dalam meningkatkan opini positif masyarakat terhadap Polri.

“Sekali lagi kami sampaikan bahwa pelaksanaan tugas humas Polres Lampung Timur sudah berjalan dengan baik dan kami ucapkan terimakasih," ujarnya.

"Melalui supervisi ini ke depan humas polres jajaran dapat meningkatkan tugas secara profesional dan proposional sehingga memberikan outcome yang baik bagi polri secara umum dan Polres Lampung Timur khususnya," tandas dia.

(Tribunlampung.co.id)