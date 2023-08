Kepala Polda Lampung Ucapkan Terimakasih untuk Perjuangan Tim Bola Voli Lampung

Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung - Kepala Polda Lampung Irjen Pol Helmy Santika mengucapkan terimakasih untuk perjuangan tim bola voli Lampung.

Kepala Polda Lampung Irjen Pol Helmy Santika memberikan semangat kepada tim bola voli putra Lampung pada Kapolri Cup 2023 pada pertandingan terakhir di zona III di GOR Sumpah Pemuda Way Halim, Minggu (6/8/2023) malam.

Kapolda hadir di tribun menyaksikan langsung pertandingan tim putra Lampung versus DKI Jakarta didampingi Dirlantas Polda Lampung, Kombes Pol Medianta, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadillah dan Ketua Daerah Bhayangkari Daerah Lampung, Lurlie Helmy Santika.

Meskipun tim Lampung kalah dari DKI Jakarta, kapolda langsung turun ke lapangan usai pertandingan dengan memberikan semangat kepada para pejuang di lapangan bola voli itu.

Helmy Santika mengatakan bahwa anak-anak Lampung sudah tampil maksimal dan mengeluarkan kemampuannya.

Baca juga: Kapolres Metro Polda Lampung Dampingi Ahmad Muzani Sambangi Payungi

Baca juga: Polres Way Kanan Polda Lampung Imbau Pemuda Tak Balap Liar di Jalanan

Akan tetapi lawan yang dihadapi adalah tim favorit juara Kapolri Cup 2023, DKI Jakarta yang secara teknis akan sangat sulit dikalahkan oleh anak-anak Lampung.

"Tetap semangat, masih banyak event yang akan dihadapi. Meskipun kalah, ini bukanlah akhir dari segalanya dan masih banyak kesempatan untuk memperbaiki segala kekurangan tim," kata kapolda.

Terkait dengan peran Kepolisian Republik Indonesia dalam pembinaan olahraga di Indonesia, Kapolda Lampung mengatakan secara diplomatis bahwa Polri ingin terus melakukan kegiatan dalam memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat.

Terkait dengan provinsi Lampung, Helmy Santika menegaskan bahwa ia melihat potensi Lampung cukup besar dan baik.

“Lampung memiliki potensi sumber daya yang banyak dan secara nasional kita lihat prestasinya bagus," kata dia.

"Dengan melihat, kami mencoba membantu mencari dan memberikan kesempatan kepada anak muda berbakat di olahraga salah satunya Bola Voli Kapolri Cup ini,” sambung dia.

Putri Lolos

Polda Lampung sebagai tuan rumah Kapolri Cup 2023 zona III ini masih mampu mengirimkan wakilnya di sektor putri untuk melaju ke putaran berikutnya babak 16 besar.

Tim putri akan kembali bermain untuk babak berikutnya di Gresik Jawa Timur pekan depan.

Tim putri Lampung berada satu grup dengan Kalimantan Barat (juara Zona V), Sulawesi Tengah (juara Zona VI), Papua Barat (juara Zona VII) dan Sulawesi Barat (juara zona VIII).

Sementara dari jalur runner-up di grup ini ada Riau (runner up zona I), Kepulauan Riau (runner up Zona II dan Jawa Timur runner up zona IV).

Namun untuk tim putra hanya mampu berada pada urutan ketiga klasemen akhir Zona III dengan nilai 2.

Pimpinan klasemen DKI Jakarta dengan nilai penuh 9, dan Banten dengan nilai 6. Sementara Bengkulu harus puas di dasar klasemen tanpa nilai kemenangan.

(Tribunlampung.co.id)