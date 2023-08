Polres Way Kanan Polda Lampung Imbau Pemuda Tak Balap Liar di Jalanan

Polres Way Kanan patroli, imbau pemuda tak lakukan balap liar.

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Polres Way Kanan, Polda Lampung, melakukan patroli malam minggu di Jalan raya Lintas Sumatera (Jalinsum) Way Kanan, Minggu (6/8/2023).

Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Pratomo Widodo melalui Kabag SDM Kompol Eddy Irsan menjelaskan, kegiatan patroli malam Minggu dilakukan untuk mencegah gangguan kamtibmas di jalan raya.

"Sasarannya balap motor liar dan daerah rawan tindak pidana curat, curas dan curanmor," kata Kompol Eddy.

Selain memberikan rasa aman terhadap masyarakat, juga bertujuan menunjukkan bahwa Polri hadir di tengah masyarakat serta siap siaga memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat .

Petugas melaksanakan patroli dengan menyasar Jalinsum Kabupaten Way Kanan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif dengan memberikan himbauan kepada masyarakat.

Ditemukan beberapa pemuda yang sedang berkumpul saat di area SPBU Bumi Ratu diimbau untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri.



"Seperti tidak melakukan penyalahgunaan narkoba, miras, premanisme dan balap liar di jalan raya yang dapat mengakibatkan laka lantas bahkan mengganggu ketertiban umum,” pesannya.

Kegiatan KRYD (Kegiatan rutin yang di tingkatkan) malam itu dipimpin Kabag SDM Polres Way Kanan Kompol Eddy Irsan didampingi Kasat Binmas AKP Burhannuddin dengan dihadiri KBO Satlantas dan personel Polres Way Kanan.

