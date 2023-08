Sosok Dino Jelusick yang Viral Nyanyikan Lagu Arjuna Dewa 19

Sosok Dino Jelusick nyanyikan lagu Arjuna saat tampil bersama All Star di konser Dewa 19 Sabtu (12/8/2023).

Dino Jelusick sedang jadi sorotan publik.

Dalam momen tersebut, Suara Dino Jelusick mampu menghipnotis 85 ribu penonton yang hadir memadati GBK Senayan akhir pekan tadi.

Selain Dino Jelusick, Richie Kotzen juga tampil membawakan lagu hits dari grup musik ternama internasional diantaranya Shine dari Mr. Big, Highway to Hell (AC/DC), Jump (Van Hallen), Immortal Love Song (Dino Jelusick), Bohemian Rapshody (Queen), Somebody to Love (Queen).

Siapa sang penyanyi? Ini profil Dino Jelusick

Itu merupakan kali pertama lagu Arjuna dinyanyikan dalam lirik bahasa Inggris.

Namun dalam reff lagu Arjuna masih menggunakan bahasa Indonesia, Dino Jelusick pun begitu masif menyanyikan lagu dari album keenam Dewa 19 itu.

“Akulah Arjuna… yang mencari cinta,” ujar Dino Jelusick.

Diketahui jika Dino Jelusick menjadi salah satu bintang tamu yang tergabung dalam All Stars.

Lagu-lagu Dewa 19 feat All Star konser Stadium Tour 2023 bahkan trending di YouTube, Sabtu (5/8/2023).

Salah satu video cuplikan konser yang trending adalah lagu “Arjuna” yang dibawakan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.

Dewa 19 feat All Star adalah proyek musik yang digagas Ahmad Dhani dan Andra Ramadhan.