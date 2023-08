Kapolres Way Kanan Polda Lampung Hadiri Detik-Detik Proklamasi

Tribunlampung.co.id, Way Kanan - Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, hadiri upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI ke 78 di Lapangan Korpri Pemkab Way Kanan.



Kapolres Way Kanan, Polda Lampung, AKBP Pratomo Widodo yang dipimpin Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya sebagai inspektur upacara.

Bupati Way Kanan menyampaikan tantangan yang dihadapi sangat berat.

"Semua negara, di seluruh dunia, sedang menghadapi ujian. Perekonomian dunia belum sepenuhnya bangkit, tiba-tiba meletus perang di Ukraina, sehingga krisis, pangan, krisis energi, dan krisis keuangan tidak terhindarkan lagi," kata dia.

Ujian tidak mudah bagi dunia dan juga tidak mudah bagi Indonesia. Semua ini harus dihadapi dengan kehati-hatian dan dengan kewaspadaan.

Baca juga: Polres Metro Polda Lampung Gelar Upacara Peringatan HUT ke 78 RI

Baca juga: Polsek Seputih Mataram Polda Lampung Ringkus Pencurian HP di Warung Soto

"Namun, terusnya, di tengah tantangan yang berat, kita patut bersyukur, Indonesia termasuk negara yang mampu menghadapi krisis global ini," sambungnya.

Fundamental ekonomi Indonesia tetap sangat baik di tengah perekonomian dunia yang sedang bergolak.

Di satu sisi, tetap harus tetap waspada dan harus tetap hati-hati. Namun di sisi lain, agenda-agenda besar bangsa harus dilanjutkan untuk meraih Indonesia Maju.

Terlebih di Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah.

Wilayah yang luas dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia pasti menjadi kekuatan besar Indonesia, jika kita kelola secara bijak.

"Selain itu berkelanjutan, syaratnya harus dihilirkan dan diindustrikan di dalam negeri agar nilai tambahnya bisa maksimal untuk kepentingan nasional," papar dia.

Upacara dihadiri juga wakil bupati Way Kanan, Dandim 0427/WK Letkol Inf Charluly Rudi Jatmiko, Ketua DPRD Way Kanan Nikman,, Forkompimda Way Kanan, sekda, instansi vertikal, pejabat fungsional Way Kanan, staf Pemdakab Way Kanan, dan tamu undangan.

(Tribunlampung.co.id)